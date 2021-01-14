Берлин, 14 января, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Скончавшиеся вакцинированные от COVID-19 жители Германии, по предварительным данным, умерли от основных заболеваний, а не от коронавирусной инфекции, сообщает 14 января DPA.

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К таким предварительным выводам пришли в Институте разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств им. П. Эрлиха, занимающемся изучением причин смерти среди вакцинированных.

Речь идёт более чем о десяти людях. Специалисты института склонны остановиться на версии, что «пациенты умерли по причине их основных болезней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии от COVID-19 вакцинируют препаратом производства BioNTech — Pfizer. Появляется информация, что несколько вакцинированных заболели коронавирусной инфекцией.