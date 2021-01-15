Вашингтон, 15 января, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Число украденных у кандидата в президенты США Дональда Трампа голосов потрясает тех, кто до сих пор веровал в честную и непогрешимую американскую выборную систему. Почему приход к власти нынешних демократов может обернуться масштабным бедствием как для США, так и для всего мира, рассуждает автор ИА REGNUM Елена Панина.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Тем, кто не желает расставаться с мечтой о США как правовом государстве, остается только зажмуриться, чтобы не видеть масштаба фальсификаций на прошедших выборах. Суды отказались рассматривать иски республиканцев, пытавшихся доказать свою правоту по части вбросов голосов несуществующих избирателей и прочих фокусов в пользу демократов, так что жаловаться республиканцам теперь особо и негде. Особенно если учесть ангажированность большинства американских СМИ все теми же демократами.

Никакие факты замешанности Джо Байдена и его сына Хантера в грязных финансовых делишках на Украине и в Китае не вызвали информационной волны, ибо СМИ дружно «повернулись в другую сторону». Впрочем, некоторые информационные ресурсы у тех американцев, которые желают знать правду еще остаются. Только вот сможет ли их голос стать решающим при не имеющем прецедентов уровне лжи, подделок и даже провокаций? Читайте статью Елены Паниной «Приход Байдена к власти в США открывает для мира новую эпоху».