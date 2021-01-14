Москва, 14 января, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Отключение России от SWIFT можно рассматривать как парадоксальную ситуацию, поскольку дискомфорт от этого будут испытывать не только российские компании, но наверняка и их зарубежные партнеры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала заявление председателя комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), который сказал, что не верит в отключение РФ от SWIFT.

Дарья Драй ИА REGNUM Сбербанк

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»Отключение России от SWIFT можно рассматривать как парадоксальную ситуацию, поскольку дискомфорт от этого будут испытывать не только российские компании, но наверняка и их зарубежные партнеры, которых немало среди почти 11 000 организаций, расположенных практически во всех странах мира, которые объединены этой системой, — сказала Воронкова. — Ведь это явно приведет к затягиванию процесса обработки платежей и выполнению расчетов. А время, как известно, это деньги. Современной истории известны случаи отключения государств от системы SWIFT. Например, в нынешнем веке от SWIFT по резолюции ООН были отключены Иран и Северная Корея».

Но, как подчеркнула Воронкова, что касается России, то, учитывая ее довольно сильную вовлеченность в мировые финансовые отношения, вероятность такого ограничительного шага можно считать очень низкой.

«Для России SWIFT достаточно значим, его траффик в нашей стране в последние двадцать лет постоянно растет, — подчеркнула экономист. — Хотя сегодня большая часть внутренних сообщений уже осуществляется в рамках автономной от SWIFT российской системы финансовых сообщений, которая была разработана как альтернатива SWIFT. К ней наряду с ведущими российскими финансовыми и нефинансовыми организациями подключены также зарубежные банки Евразийского экономического союза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что отключение России от SWIFT приведет скорее не к потере авторитета этой системы, а к тому, что РФ придется перейти к операциям с цифровыми национальными валютами (CBDC) либо криптовалютами, где SWIFT вовсе не нужен.