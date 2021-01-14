Москва, 14 января, 2021, 18:07 — ИА Регнум. В России розничная торговля едва ли вернется к той форме, которая была до начала распространения коронавируса. Об этом 14 января заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

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По его словам, отката ретейла к прежней форме не произойдет по той причине, что общество уже привыкло пользоваться службами электронных заказов и доставки на дом.

«Я думаю, что откатиться назад уже невозможно. Когда потребитель уже попробовал и оценил качество предоставляемой услуги с точки зрения доставки заказанного товара. К этому привыкли, привыкают, и от этого невозможно отказаться», — сказал Мантуров.