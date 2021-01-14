Москва, 14 января, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Ожидается, что сочетание вакцин «Спутник V» и компании AstraZeneca приведет к повышению эффективности борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 14 января заявила генеральный директор компании AstraZeneca в России и Евразии Ирина Панарина на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»Мы привыкли, что фармкомпании друг с другом конкурируют. Но во время этой пандемии мы поняли, что конкурировать мы должны не друг с другом, а с пандемией», — сказала Панарина.

По её словам, наиболее правильной стратегией борьбы с распространением коронавирусной инфекции является вакцинация. В качестве примера сотрудничества различных компаний и научных институтов она привела исследования в области действия комбинированного препарата, состоящей из элементов вакцин «Спутник V» и компании AstraZeneca. Панарина также выразила мнение, что этот «гибрид» покажет «повышенную эффективность».

«Один прутик сломать легко, а пучок из прутиков сложно. Поэтому мы организовали совместную программу, чтобы изучить иммуногенность и безопасность комбинаций вакцин AstraZeneca и «Спутник V». За такими комбинациями большое будущее», — заявила Панарина.