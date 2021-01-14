Москва, 14 января, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В исполком Олимпийского комитета РФ (ОКР) поступило предложение от комиссии спортсменов ОКР использовать песню «Катюша» в качестве альтернативы гимну России на Олимпийских играх, сообщила 14 января глава комиссии Софья Великая.

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Она отметила, что «путём большинства голосов остановились на «Катюше», ее любят дети».

«Были и современные варианты, но… решили остановиться на «Катюше», это коллективное решение», — сообщила Великая.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные РФ в течение двух лет будут выступать на ЧМ и Играх под нейтральным флагом и не могут использовать национальный гимн.

«Катюша» написана Матвеем Блантером на слова Михаила Исаковского в 1938 г.