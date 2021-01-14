Москва, 14 января, 2021, 16:04 — ИА Регнум. После коррекции 13 января нефть сегодня, 14 января, начала с утра слабо расти, а ближе к середине дня темпы роста цен усилились, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Ближе к вечеру цена Brent выросла на 0,2%, до $56,06 за баррель, а цена WTI — на 0,28%, до $53,02 за баррель.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в преддверии публикации ежемесячного доклада нефтяного картеля заявил, что добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией поможет преодолеть сезонный низкий спрос на нефть в I квартале 2021 года, а также сгладить влияние увеличения добычи Ливией.

В краткосрочном аспекте цена Brent может скорректироваться до $55 за баррель. Стоит подождать сегодняшнего доклада ОПЕК.

Однако, если в нём будет содержаться информация, тревожная для нефтяного рынка, можно будет ожидать продолжения коррекции. Прогноз по цене Brent на сегодня составляет $55,50−57 за баррель», — полагает эксперт.

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