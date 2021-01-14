Москва, 14 января, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сбор налогов на доходы от сдачи жилья в аренду ударит по квартиросъемщикам, следует, наоборот, освободить граждан от налога и развивать социальный найм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Аренда жилья

«Меры по усилению государственного контроля за наймом жилья спровоцируют рост арендных ставок, а это ударит по карманам тех, кто не имеет средств на собственное жилье и вынужден его арендовать. Да, государство получит доходы в бюджет, но одновременно увеличится и число работающих бедных», — заявил Миронов.

Он с сожалением констатировал, что в России упорно продолжают искать деньги в карманах граждан.

«Все это в итоге ударит по квартиросъемщикам: а это в основном студенты, начинающие специалисты, молодые семьи, индивидуальные предприниматели — большинству из них сейчас живется очень трудно», — рассуждает парламентарий.

По мнению Миронова, Минстрой мог бы здорово помочь этой категории населения, развивая систему социального найма.

«Тогда появится не только реальная альтернатива частному рынку, но и условия для снижения арендных ставок. А сегодня лучше вообще освободить граждан от налога на доходы от аренды, учитывая общую экономическую ситуацию в условиях пандемии», — полагает депутат Госдумы.

Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. В частности, планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья, пишут «Известия».