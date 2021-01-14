Москва, 14 января, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Государственный план, разрабатываемый в гармонии с рыночной экономикой, — это современное и здоровое явление, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Об этом он заявил 14 января на дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

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По его словам, вполне нормальное, здравое, естественное явление — государственный план, который не противоречит рыночной экономике, а основан на ней и разрабатывается в гармонии с ней. Рыночная экономика даёт инструменты для его выполнения.

«Скажу больше — страна без плана, без целевого видения — это вчерашняя страна, так уже неправильно», — подчеркнул Чубайс.

Так он прокомментировал возвращение государственного планирования в связи с необходимостью достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), объявленных ООН.

Спецпредставитель президента добавил, что в советский период планирование считали альтернативой рынку, и возвращение к такому госплану обернулось бы катастрофой. Однако рыночная экономика необратима, и теперь её критики уже не смогут вернуть в страну плановую экономику.