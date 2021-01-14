Москва, 14 января, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В России правовое регулирование дистанционной занятости пока находится в зачаточном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что формат удалённой занятости сохранится после пандемии коронавируса, он будет развиваться и в инновационных отраслях, и в сфере реального производства.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

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«Можно лишь согласиться с Мишустиным по поводу сохранения существенной доли удаленных рабочих мест даже после пандемии, — сказал Ордов. — Это часть тренда цифровой трансформации не только экономики, но и общества. Для России это особенно актуально, так как наши просторы явно не располагают к оптимальному формированию рынка очного труда. Но образованные кадры могут быть крайне востребованы в удаленном формате. Похоже, это единственный способ решить проблему безработицы и территориальных дисбалансов на рынке труда».

Но, как подчеркнул Ордов, темпы развития и востребованности «удалёнки» будут зависеть от правового регулирования, которое пока в зачаточном состоянии.

«Мы знаем достаточно примеров, когда хорошие и перспективные начинания были на корню обрублены топорностью законодательного исполнения», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Гайдаровском форуме Мишустин сказал, что весной и в начале лета 2020 года доля работающих на «удалёнке» составляла 10−15%.