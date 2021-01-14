Москва, 14 января, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Выезд организованных российских туристов за границу на новогодних каникулах в этом году сократился в пять раз по сравнению с 2020 годом. Об этом 14 января сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Так, организовать через туроператоров свой отдых за рубежом на Новый год и новогодние каникулы удалось свыше 60 тыс. российских гражданам.

«В прошлом году в этот период туроператоры отправили за рубеж по меньшей мере в пять раз больше туристов», — говорится в сообщении.

В основном российские туроператоры отправляли туристов в Турцию, ОАЭ, Занзибар, на Мальдивы и Кубу.

Вместе с тем, по данным экспертов, падение самостоятельных поездок граждан России за рубеж на новогодние праздники сократилось в семь раз.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного банком «Открытие», большая часть (60%) жителей России в новогодние каникулы сообщили, что останутся дома. За границу на отдых в праздники планировали поехать только 1% граждан. Большинство опрошенных сообщили, что пандемия коронавирусной инфекции внесла серьёзные коррективы в их планы.

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