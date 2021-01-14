Париж, 14 января, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Согласно исследованию, проведенному французским изданием Le Parisien и опубликованному в четверг, 14 января, большинство из 577 депутатов Национального собрания Франции хотят в скором будущем пройти вакцинацию от COVID-19.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

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На запрос журналистов, отправленный по электронной почте, ответили 314 (54%) членов нижней палаты парламента Франции — Национального собрания. Лишь четверо из них заявили, что пока не готовы пойти на вакцинацию от COVID-19.

Сообщается, что за время пандемии коронавирусом всего переболели 32 парламентария.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 января премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил «удовлетворение» тем, что в стране растет«положительное отношение к вакцинации» от COVID-19.