Москва, 14 января, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Со стороны производителей подсолнечного масла и сахара отсутствуют перебои в поставках. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что к договорам о стабилизации цен на данные продукты присоединились компании, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара.

В Минсельхозе также подчеркнули, что все стороны, подписавшие соглашения, исполняют свои обязательства «в полном объеме, планомерно осуществляя поставки как в крупные, так и мелкие торговые сети» на тех условиях, которые были прописаны в документах.