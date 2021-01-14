Стокгольм, 14 января, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В сети появились снимки тестирования прототипа нового универсала Mercedes C-Class в зимних условия в Швеции. Фото авто размещены на сайте Motor1.

Motor1 Новый универсал Mercedes-Benz C-Class

Универсал частично скрыт чёрно-белой камуфляжной плёнкой. Новое авто получит радиаторную решётку с вертикальными полосами.

Что же касается более спортивной версии AMG Line, то у неё рисунок решётки будет в виде сот. Кроме того, универсал оснащён стильным бампером, более крупным воздухозаборником и задними фонарями с элегантным дизайном. Также автопроизводители укомплектовали автомобиль более мощными тормозами.

В салоне C-Class установят большой сенсорный дисплей, бортовую систему MBUX последнего поколения и кондиционер.

Официальная премьера и выход на мировой рынок новинки ожидаются в первой половине 2021 года.

Напомним, по итогам прошлого года на глобальном авторынке дилеры Mercedes-Benz продали 2,16 млн экземпляров машин. Это на 7,5% меньше, чем в 2019 году.

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