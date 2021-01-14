Москва, 14 января, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Формат удалённой занятости сохранится после пандемии коронавируса, он будет развиваться и в инновационных отраслях, и в сфере реального производства, полагает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, который открылся 14 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода», — сказал Мишустин.

Он отметил, что весной и в начале лета 2020 года доля работающих на «удалёнке» составляла 10−15%. Специфику такого формата работы учли в поправках к Трудовому кодексу.

Мировая тенденция — неизбежные изменения на рынке труда, и в трудовом законодательстве России это должно быть учтено. В пандемию удалённый формат был вынужденным, но в дальнейшем такую работу определит сама экономика, пояснил премьер-министр.

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