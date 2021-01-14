Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и ФСБ совместными оперативными действиями предотвратили возможную гибель трёх 13-летних школьниц. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Инцидент произошел около 17:00 часов в среду, 13 января. В отдел полиции Красногвардейского района поступило тревожное сообщение от матери 13-летней школьницы. Женщина рассказала, что дочь не вернулась из школы домой, оставив «предсмертную» записку и отправив похожее сообщение на ее телефон.

Полицейским удалось оперативно установить, что девочка-подросток ушла в компании еще двух своих одноклассниц, одна из которых также оставила матери записку аналогичного характера.

На поиски девочек были брошены все возможные силы, за помощью органы МВД обратились к коллегам из регионального управления ФСБ, что и помогло предотвратить трагические последствия, быстро установить местонахождение девочек, найти их и передать врачам.

Выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники правоохранительных органов установили, что еще в конце декабря 2020 года эти школьницы создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров.

«Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством», — отметил в Главке МВД.

Добавим, по данным ведомства, семьи школьниц исключительно благополучные, и ранее никаких сигналов о девиантном поведении этих несовершеннолетних в полицию не поступало.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в том числе с привлечением сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — резюмировали в пресс-службе.