Москва, 14 января, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Законопроект о существенном повышении социального налогового вычета разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

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«Мы предложили проиндексировать этот показатель с учетом инфляции за все прошедшие годы. В результате максимальный размер социального налогового должен вырасти в два с лишним раза — до 288 608 рублей», — заявил Миронов.

Сейчас законодательство дает гражданам право получить назад часть ранее уплаченного подоходного налога. Последний раз максимальный размер социального налогового вычета был повышен в 2008 году — до 120 тыс. рублей.

«Понятно, что сегодня совсем другие цены и другие траты, в том числе на лечение или образование. Надеюсь, что правительство поддержит это давно назревшее решение», — отметил парламентарий.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.