Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 229 новых носителей коронавирусной инфекции, что на три случая больше, чем сутками ранее. Наибольшее число зараженных выявлено в Выборге. Об этом 14 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

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По официальным данным, за последние сутки в регионе большинство новых случаев инфекции было зарегистрировано в крупных города. Так, в Выборге было выявлено сразу 23 инфицированных, в Гатчине —14, во Всеволожске и Тихвине — 12, в Киришах — 11, а в Волхове —десять новых случаев.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 26 902 инфицированных, из них 24 104 выздоровели, в том числе 243 за прошедшие сутки. Умерли от COVID-19 318 жителей. Летальность болезни в регионе составляет 1,2%.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто для пациентов с ковидом и пневмонией 3326 коек, из них 973 свободны (29,25%), в том числе 223 реанимационных.