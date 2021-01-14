Москва, 14 января, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Ужесточение контроля за арендой жилья приведет к росту цен и ухудшению жилищных условий, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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«Для начала нужно обеспечить стабильный рост доходов граждан как минимум на 13%, а потом уже провоцировать рост стоимости аренды жилья. В противном случае это приведет к очередному финансовому провалу для миллионов россиян и резкому ухудшению их жилищных условий», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. В частности, планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья, пишут «Известия».