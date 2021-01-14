Москва, 14 января, 2021, 09:52 — ИА Регнум. По итогам торгов 13 января нефть умеренно подешевела в рамках локальной коррекции от свежих почти однолетних максимумов, достигнутых в районе $57,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«После безуспешного тестирования зоны $55,80 Brent финишировала непосредственно под уровнем $56.

Небольшой откат выглядел вполне уместно, учитывая техническую перекупленность в сочетании с возобновившимся ростом доллара и блеклым отчетом минэнерго США.

По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах сократились на 3,2 млн баррелей, тогда как прогноз предполагал падение объемов на 3,8 млн.

Еще более проигрышным результат выглядит на фоне оценки API, которая отразила сокращение запасов на 5,8 млн баррелей.

Более того, запасы бензина и дистиллятов увеличились на 4,4 млн и 4,8 млн баррелей соответственно, что также добавило негатива.

В остальном обстановка в сырьевом сегменте остается прежней — цены воздерживаются от существенной коррекции, плавно продвигаясь к новым максимумам и целясь на отметку $60.

Реализации этой цели на данном этапе мешают попытки доллара переломить многомесячный нисходящий тренд, однако импульс восстановления выглядит слишком неровным и скромным, чтобы говорить о таком радикальном изменении вектора движения мировой резервной валюты.

Впрочем, если на рынке начнет прослеживаться более уверенное наступление покупателей доллара, этот фактор может сказаться на нефти ощутимее», — считает эксперт.

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