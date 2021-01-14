Москва, 14 января, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Москве остаётся неопределенной. Об этом 14 января в своем личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Сергей Собянин посещает московскую больницу

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С одной стороны, праздничные дни способствовали снижению роста заболеваемости среди населения, в том числе за счет двукратного снижения пассажиропотока в общественном транспорте в новогодние выходные. Кроме того, ежедневно в столице прививку от коронавирусной инфекции делают по несколько тысяч человек.

В то же время в городе не наблюдается ощутимого снижения уровня госпитализации. Как и накануне праздников, количество госпитализированных превышает 13 тысяч человек.

«Но при этом — благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, — в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тысячи коек. На 2 тысячи коек больше, чем в конце декабря», — уточнил Собянин.