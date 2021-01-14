Москва, 14 января, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Вопрос об отмене проведения ОГЭ для девятиклассников в 2021 году не стоит на повестке дня. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя законопроект депутата Госдумы РФ Максима Зайцева (ЛДПР) об отмене соответствующего экзамена.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, сотрудники ведомства на данный момент не ознакомлены с законопроектом и соответствующая позиция будет подготовлена и направлена в Госдуму. Подчёркивается, что Рособрнадзор не видит необходимости в отмене ОГЭ и полагает, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения в школах могут быть снижены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января мэр Москвы Сергей Собянин распорядился вернуть столичных школьников, находящихся на «дистанционке» с октября 2020 года, к очному режиму обучения.