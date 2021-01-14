Москва, 14 января, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Банк ВТБ заявил о намерении обратиться с банкротным иском к ООО «Открытие промышленные инвестиции», которое является владельцем крупной алмазодобывающей компании в России — АО «АГД Даймондс» (бывшее АО «Архангельское геологодобычное предприятие»). Сообщение о планах банка появилось в едином федеральном реестре юридически значимых сведений, передаёт ИА REGNUM.

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Банк обосновал свои претензии наличием у должника «признаков банкротства», предусмотренных профильным законом. Этому предшествовал иск банка на сумму свыше 65 млрд рублей. В начале декабря 2020 года арбитраж Москвы удовлетворил иск, взыскав с ООО «Открытые промышленные инвестиции» «задолженность по кредитному соглашению №4251 от 28.03.2017 года в общем размере 872 884 684,45 доллара США».

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Напомним, ООО «Открытие промышленные инвестиции» — дочерняя компания АО «Открытие Холдинг», проигравшего многомиллиардный спор с Банком ВТБ и получившего иск от банка «Траст» на 34,7 млрд рублей. Доля АО к тому же заложена ВТБ Банку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ООО завершило сделку по покупке алмазного актива у компании «Лукойл». «Архангельскгеолдобыча» вело свою историю с 1931 года и за время существования разведало более 400 месторождений, в том числе нефти, газа, алмазов. Фирма на сегодня разрабатывает алмазоносное месторождение в Архангельской области, которое считается по запасам первым в Европе и седьмым в мире.