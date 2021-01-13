Минск, 14 января, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Белоруссия получила решение об участии своих предприятий в системе госзакупок России до конца 2021 года, сообщил 13 января министр промышленности республики Пётр Пархомчик в эфире телеканала «Беларусь-1».

Minprom.gov.by Пётр Пархомчик

"Мы получили временное решение об участии наших предприятий в этих закупках, в торгах на 2020 год, нам удалось получить поддержку Российской Федерации, и это решение продлено на 2021 год», — сказал он.

Пархомчик отметил, что речь идёт достижении сторонами соглашения по условиям, описанным в постановлении правительства России №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

На следующем этапе в Минске планируют провести встречу «на уровне правительства России» и после согласования дорожных карт закрепить постоянный статус достигнутых соглашений. По мнению Пархомчика, такая работа может быть завершена в первом квартале 2021 года.