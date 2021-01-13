Вашингтон, 13 января, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Более 20 тыс. солдат Национальной гвардии США будут задействованы для обеспечения правопорядка в Вашингтоне вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщает 13 января RT со ссылкой на управление полиции Вашингтона.

The National Guard Солдаты Национальной гвардии США

«Это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тыс. бойцов Национальной гвардии, которые будут в округе Колумбия (Вашингтон)», — цитирует агентство главу вашингтонской полиции Роберта Конти.

По его словам, масштабы такой «помощи извне» являются беспрецедентной.