Москва, 13 января, 2021, 18:51 — ИА Регнум. МЧС России в условиях резкого похолодания и надвигающихся сильных морозов приступило к развертыванию стационарных и мобильных пунктов обогрева на федеральных автотрассах в различных регионах страны, сообщает 13 января пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Пункты должны оказывать помощь водителям и пассажирам транспортных средств, потерявших способность продолжать движение.

Кроме того, будет организовано наблюдение для выявления заторов на дорогах, которое будут вести при помощи беспилотников.

Пункты МЧС оборудованы медикаментами и зарядными устройствами для сотовых телефонов. Также в них организовано горячее питание.