Санкт-Петербург, 13 января, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Живую 25-метровую ель, установленную в преддверии Ного года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, оставят на радость петербуржцам и гостям города до конца января 2021 года. Такое поручение отдал губернатор Александр Беглов городскому комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, отвечавшему за установку новогоднего дерева. Это стало результатом просьб горожан о продлении пребывания главного символа Нового года.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Живая ель, которую нашли во Всеволожском районе Ленобласти, была установлена на главной площади города в конце декабря 2020 года впервые с 2013 года — по итогам народного голосования, отдавшего предпочтение живому дереву перед искусственным.

Ель на Дворцовой украсили пять тысяч метров светодиодных гирлянд и 300 метров гирлянд с ретролампочками, а также гирлянды из флажков и 300 новогодних игрушек, раскрашенных вручную. Вокруг главное ели установили еще несколько десятков живых ёлочек, создав ощущение и аромат зимнего леса.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

«Живая ель, установленная в этом году, получила очень высокую оценку жителей Санкт-Петербурга. В адрес губернатора города, на его личную страничку «ВКонтакте» поступило множество позитивных откликов горожан и гостей на проект оформления Дворцовой площади», — отметил председатель комитета по печати Владимир Рябовол.

Из ствола ели впоследствии изготовят сувенирную продукцию, которая будет направлена в социальные учреждения города.

«Скорее всего, это будут часы, циферблатом которых будет служить сечение ствола ели с совмещенным с ним часовым механизмом», — раскрыли замысел в комитете по печати.