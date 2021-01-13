Симферополь, 13 января, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Завод марочных вин «Коктебель» выставлен на продажу в Республике Крым, начальная цена — 100 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на портале для размещения информации о проведении торгов.

Дмитрий Синица ИА Красная Весна Вино в бутылках

Единым лотом на торги выставят объекты движимого и недвижимого имущества (73 здания и земельные участки под ними), стартовая цена аукциона 100 млн 180 тыс. 118,91 руб., шаг аукциона — 5 млн рублей. Проведение аукциона назначено на 26 января.

Организатор торгов — министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года власти Крыма продали крупнейший крымский винзавод «Массандра», его за 5,3 млрд рублей приобрела дочерняя компания банка «России» ООО «Южный проект»