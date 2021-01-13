Санкт-Петербург, 13 января, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поддержал инициативу об учреждении в городе почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Санкт-Петербурга». Об этом сообщает 13 января Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России.

Spb.ruj.ru Дмитрий Шерих

С предложением об учреждении нового звания к губернатору обратился председатель петербургского отделения СЖР, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости Дмитрий Шерих.

По мнению автора инициативы, звание «Заслуженный работник СМИ Санкт-Петербурга» могло бы присваиваться профессионалам в сфере журналистики за выдающийся личный вклад в развитие медиасферы Северной столицы, высокий профессионализм, неуклонное следование принципам свободы слова, гражданской ответственности и патриотизма.

Как пояснил Шерих, новое звание позволило бы отметить многолетний труд не только признанных звезд петербургской журналистики, но и тех, чья работа находится в тени — монтажеров, операторов, выпускающих редакторов, корректоров и многих других наших коллег, без ежедневной работы которых СМИ просто не вышли бы в свет.

Петербургская инициатива возникла не на пустом месте, в России уже есть подобный опыт: региональные почетные звания для журналистов, работников СМИ, печати, массовых коммуникаций уже учреждены в ряде регионов России, включая Ленинградскую область, Московскую область, Республику Крым, Севастополь, Республику Татарстан, Краснодарский край. Удостоенным сотрудникам СМИ вручаются удостоверение и нагрудный знак, а в некоторых случаях предоставляется единовременная денежная выплата.

Сегодня, в День российской печати, губернатор Александр Беглов в ходе посещения редакции «Санкт-Петербургских ведомостей» поддержал инициативу петербургского отделения СЖР и дал соответствующие поручения председателю комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимиру Рябоволу.

Предполагается, что звание «Заслуженный работник средств массовой информации Санкт-Петербурга» будет присваиваться ежегодно 13 января, в День российской печати.