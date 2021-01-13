Москва, 13 января, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В 2021 году в России наиболее часто употребляемые документы можно будет использовать в специальном мобильном приложении. Об этом 13 января сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

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Это позволит гражданам не носить с собой бумажные носители, а поместить все необходимые документы и справки в одно специальное приложение на смартфоне. Правда, пока эта возможность будет носить экспериментальный, а не массовый характер, отметил чиновник.

«У человека будет возможность хранить всё в мобильном: удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС, справку о регистрации по месту жительств. Всё в электронном виде, очень удобно для человека», — сказал Чернышенко.

Также он доложил президенту о том, что до конца месяца во всех регионах России появится возможность записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции на официальном портале государственных услуг.