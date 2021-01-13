Москва, 13 января, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Проведение плановых проверок должно быть сведено к минимуму, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками. То есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде», — сказал глава государства.

Он также рассказал, что в России будет введена досудебная система обжалования результатов проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России нужно переходить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин.