Москва, 13 января, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В электронный формат до конца 2021 года в России планируется перевести 100 различных государственных услуг. Об этом 13 января сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронный документооборот

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Чиновник отметил, что посещаемость официального портала госуслуг в России непрерывно растет. Это обстоятельство, по его мнению, говорит о том, что население страны все чаще предпочитает оформлять услуги в электронном виде. Чтобы соответствовать этому общественному запросу, правительство планирует до конца 2022 года перевести в электронный формат все социально значимые услуги — в общей сложности 169 госуслуг.

«Первые 100 из них будут введены до конца этого года», — пообещал Чернышенко.

В числе таковых он назвал оформление всех документов при рождении ребенка, информирование о расчёте пенсии, обжалование штрафов ГИБДД, удаленное заключение трудового договора.