Москва, 13 января, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В России нужно переходить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Прошу уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы. Так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», — сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Путин отметил, что в целом система отработана и нужно переходить по этому направлению к более масштабной работе.