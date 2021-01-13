Москва, 13 января, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавирусной инфекции является лучшей в мире, это показывает практика, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Президент РФ Владимир Путин обсуждает с правительством строительство дорог»

»Вакцина российская, это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает, я думаю, она вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», — сказал он.

Читайте также: Путин поручил перейти к массовой вакцинации со следующей недели

Путин назвал вакцину безусловным успехом российских учёных.

Президент предложил провести глубокие исследования о работе вакцины в условиях множественных штаммов, появившихся в последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, президент заявил, что в России нужно переходить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции со следующей недели.