Москва, 13 января, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В России наблюдается снижение темпов прироста случаев заражения коронавирусом, но успокаивать это не должно, сообщил 13 января президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно. Мы видим то, что происходит в отдельных странах, в частности в Великобритании. С тревогой за этим наблюдаем», — заявил президент.

По его словам, передвижение людей неизбежно и действующие ограничения в транспортном сообщении — это временные меры.

«Но нам нужно понимать то, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе с новыми штаммами коронавирусной инфекции», — сказал Путин.