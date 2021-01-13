Москва, 13 января, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В России необходимо заняться развитием транспортной инфраструктуры и транспорта, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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»Мы должны уделить внимание развитию инфраструктуры вообще. Имею в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта», — сказал президент.

Он напомнил, что недавно говорили о необходимости пространственного развития страны и связанности различных территорий.

«Должны это связать с развитием реального сектора экономики, имея в виду современные тенденции», — отметил Путин.