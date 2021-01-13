Продажи автомобилей в Китае в 2020 году упали на 1,9%
Пекин, 13 января, 2021, 13:59 — ИА Регнум. По итогам 2020 года реализация автомобилей в Китае снизилась на 1,9%. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).
По данным ассоциации, всего за год было продано около 25, 311 млн автомобилей. При этом китайские предприятия выпустили 25, 225 млн автомобилей, что на 2% меньше, чем в 2019 году.
В СААМ отметили, что спад продаж связан с влиянием эпидемии коронавируса. Реализация машин на китайском авторынке сильнее всего сократилась в первом квартале 2020 года, а уже в апреле стала расти.
Отмечается, что продажи легковых автомобилей в Китае сократились на 6%, до 20,178 млн экземпляров. При этом реализация коммерческих машин, наоборот, выросла на 18,7%.
В декабре 2020 года объём производства и продаж автомобилей в Китае составил 2,84 и 2,831 млн единиц соответственно, что на 5,7% и 6,4% больше по сравнению с 2019 годом.
Ранее стало известно, что кроссовер Chery Tiggo стал самым продаваемым в России китайским авто сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) по итогам первых 11 месяцев 2020 года.
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