Москва, 13 января, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, нефть марки Brent продолжает упорно и настойчиво стремиться к круглой отметке в $60 за баррель, каждый день преодолевая все новые и новые ценовые уровни, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Психологический барьер в $55 за бочку, эталонный сорт из Северного моря смог преодолеть благодаря щедрости Саудовской Аравии, взявшей на себя дополнительные ограничения по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте.

Промежуточное препятствие на отметке в $57 за баррель Brent, было пройдено сегодня ночью, благодаря резкому сокращению запасов сырой нефти в США, по данным API за прошедшую неделю они упали на 5,821 млн баррелей.

И по большому счету до заключительной цели роста в $60 за бочку особых препятствий практически не остается и совсем скоро заветный уровень, может быть, наконец достигнут.

Сегодня в 18:0 по мск будут вновь опубликованы данные по американским запасам сырой нефти. На этот раз отчет будет представлен минэнерго США.

Если опубликованные расчеты Американского института нефти (API) подтвердятся, неожиданно большее сокращение запасов, вновь выступит триггером для роста нефтяных котировок к верхней границе дневного торгового диапазона в $56,50−58,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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