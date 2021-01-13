Москва, 13 января, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский объяснил необходимость цензуры и коррупции, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

«Мы еще не знаем, что лучше: тотальную сделать цензуру, чтобы меньше было материалов против России, или, наоборот, снять любую цензуру, чтобы все могли выступать. Наверное, цензура нужна, нужна коррупция, без нее нельзя, это метод управления людьми. Иначе будут стреляться. И цензура, иначе тоже будут стреляться», — заявил Жириновский.

Жириновский также заявил о новой эпохе, когда судьбу человечества будут решать социальные сети.