Казань, 13 января, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Казани, несмотря на сильные морозы, школы работают в штатном режиме. Родителей учащихся оповестили о работе образовательных учреждений на период установившихся холодов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского управления образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM В детском саду

Большинство детей сегодня, 13 января, остались дома, но часть ребят пришли в школу и занятия с ними проводятся. В дошкольных заведениях работа продолжается в обычном режиме, но прогулки на свежем воздухе из-за морозов отменены.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии для учеников сельских школ занятия могут быть отменены уже при минус 23 градусах, в городах — при минус 25. Для учеников с 5 по 9 классы: на селе — при минус 25 градусах, в городе — при 27 ниже ноля. Для учащихся 10−11 классов уроки отменят в случае установившихся 30 градусных морозов в сельской местности и при — 32 градусах — в городе.

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