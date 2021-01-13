Вашингтон, 13 января, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Китайские наблюдатели назвали блокировку страниц действующего президента СШАДональда Трампа в социальных сетях важным уроком для Пекина, который должен не допустить усиления повторения такой же ситуации в своем обществе, сообщает 13 января South China Morning Post.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

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Реакция граждан Китая на кампанию блокировки страниц действующего президент США Трампа в ведущих социальных сетях носила смешенный характер. Некоторые пользователей китайского интернета были шокированы действиями Twitter, Facebook и прочих социальных сетей и платформ, другие же нашли удовлетворение в том, что Трампа наказывают. Находились и те, кто относился к американскому лидеру с сочувствием.

Тем не менее комментаторы государственных СМИ и эксперты всё чаще отмечают, что травля Трампа со стороны социальных сетей является предостережением о том, что такие платформы могут получить слишком большое влияние. Многие также обратили внимание на то, что запрет лицемерен и идет вразрез с принципом неприкосновенности свободы слова в США. Так, исследователь из министерства торговли Китая Мэй Синюй выразил обеспокоенность по поводу того, что бесконтрольные технологические платформы могут представлять политическую угрозу для страны.

«Поведение этих социальных сетей вызвало панику в других странах», —подчеркнул Мэй, по словам которого, нельзя допустить, чтобы то же самое произошло в Китае.

С ним согласен Ван Сиксин, профессор Университета связи Китая, который заявил, что блокировка страниц Трампа — это «урок» для Пекина.

«Иными словами, мы не должны позволить этим интернет-компаниям, особенно их альянсу, достичь информационной монополии», — отметил китайский профессор.

В свою очередь редактор националистического таблоида The Global Times Ху Сицзинь обратил внимание на то, что Китай должен поддерживать собственные нормативные стандарты и принципы управления интернетом, независимо от того, как действуют правительство или компании США.

«У свободы слова есть пределы. Мы давно это понимали, — написал Ху. — Прежде США отрицали такое толкование свободы слова Китаем, но теперь [американцы] показали свою истинную личину. Они признали тот факт, что их общество действительно налагает ограничения на свободу слова».