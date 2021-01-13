Берлин, 13 января, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки модели Volkswagen Polo шестого поколения, которая проходит дорожные испытания. Изображение автомобиля размещены на странице Wilco Blok в социальной сети Instagram.

Instagram Wilco Blok Обновлённый Polo

Автомобиль покрыт камуфляжной плёнкой, однако некоторые изменения дизайна увидеть можно. Основная модернизация коснулась передних и задних фар, а также бамперов и радиаторной решётки. За основу для внешнего вида обновлённого Polo была взята модель Golf.

Ожидается, что в салоне обновлённой модели появится более современная информационно-развлекательная система.

Помимо бензиновых моторов, в линейке силовых агрегатов будут присутствовать гибридные версии. Движки будут агрегатироваться с механической либо семиступенчатой автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением.

Ранее подразделение немецкой марки Volkswagen в России сертифицировало лифтбек Polo с тюнинг-комплектом «Спорт». Цена тюнинга варьируется от 37 до 85 тыс. рублей за комплект.

Читайте также: Продажи автомобилей Volkswagen в России выросли на 11%