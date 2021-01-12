Тегеран, 12 января, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Возможность возврата санкций в отношении Ирана, предусмотренная ядерной сделкой, должна быть аннулирована, заявил 12 января советник иранского верховного лидера Али Акбар Велаяти в интервью Daily Star.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский атом

Комментируя западную инициативу внести изменения в так называемую ядерную сделку с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), после которой якобы США могут вернуться в этот договор, Велаяти сказал:

«В случае дальнейших переговоров от этого механизма следует отказаться как от иррационального принципа».

Он добавил, что верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи«с самого начала» был противником пункта в СВПД о механизме восстановления международных санкций против Ирана.

Напомним, согласно резолюции 2231 Совбеза ООН, до 2025 г. (в рамках СВПД) действует механизм возможного возврата международных санкций в отношении Ирана. Этот механизм может быть задействован, если кто-то из участников СВПД уличит Иран в нарушениях.