Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение в бизнес-центре в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар в бизнес-центре в Петроградском районе Петербурга

По уточненным данным, в помещении на первом этаже в разноуровневом, трех-четырехэтажном, здании на улице Академика Павлова, д. 14/2, размером в плане 15×70 метров, горела обстановка на площади 30 кв. метров.

В 16:34 мск этому пожару был присвоен второй номер сложности. К борьбе с огнем от ГУ МЧС были привлечены 15 единиц техники и 70 человек личного состава.

«В 17:28 (произошла) локализация, ликвидация открытого горения, отказ от № 2, работают по № 1-БИС. В 17:52 отказ № 1-БИС, работают по № 1», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.