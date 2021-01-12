Москва, 12 января, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Демократическая партия США попробует извлечь максимальные дивиденды от попытки захвата Капитолия. Об этом 12 января заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов на телеканале «Россия 24».

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия. Вашингтон

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"Сейчас политическая задача демократов — использовать момент, когда трамписты подставились с этим штурмом Капитолия. Использовать момент, чтобы максимально развернуть атмосферу и зачистить по возможности всё», — заявил Лукьянов.

«Не только Трампа самого, но его главных сторонников, которых очень много. Не случайно Трамп старается сейчас всё-таки дистанцироваться от радикалов и объясняет и заявляет о том, что это вообще не наши люди», — подчеркнул он.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.

После этих событий демократы предложили вице-президенту США Майку Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США, чтобы признать президента недееспособным. В противном случае Конгресс США попытается провести импичмент. Ранее Пенс допустил использование 25-й поправки, если президент станет «более нестабильным».