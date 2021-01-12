Джакарта, 12 января, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Обнаружен бортовой самописец самолета Sriwijaya Air SJ 182, разбившегося в Яванском море, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение Boeing 737−500 в Индонезии — все новости»

Бортовой самописец доставили в морской порт Танджунг Приок в 16:30 по местному времени. «Чёрный ящик» нашли на четвертый день поисково-спасательной операции.

Известно, что лайнер потерпел крушение 9 января 2021 года. Самолет отклонился от изначальной траектории перед тем, как резко потерять высоту.

Есть надежда, что с обнаружением «чёрного ящика» Sriwijaya Air, причина авиакатастрофы в Индонезии скоро будет раскрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель народного консультативного конгресса Индонезиипринял соболезнования от председателя парламента Турции в связи с авиакатастрофой.