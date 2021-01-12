Симферополь, 12 января, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Россиянеможетизменить позицию США, ЕС и Великобритании по Крыму, но в силахповлиять на позицию Турции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 12 января, комментируя высказывания депутата Госдумы Михаила Шеремета.

President.gov.ua Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Ранее Шеремет в интервью РИА Новости заявил, что любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под украинскую юрисдикцию, бесперспективны. Так он ответил напредложение главы МИД УкраиныДмитрия Кулебы, которыйпригласил представителей России на«саммит крымской платформы», которыйдолжен пройтив мае2021 годавКиеве.

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« Понятно, что принимать участие в заседании так называемой «крымской платформы» наша страна не будет, как не будет в принципе обсуждать с кем-либо статус Крыма, но считать эту инициативу Киева полностью пустой я бы не стал. С точки зрения изменения статуса Крыма она бесперспективна, это так, но в политико-пропагандистском плане вполне способна поработать на решение внешнеполитических и внутренних задач украинской власти, а это, как известно, антироссийские, русофобские задачи.

О своём присоединении к «крымской платформе» уже заявили США, Канада, Великобритания, Турция. Она нашла благоприятный отклик в ЕС. Хотят присутствовать на майском заседании Словакия, Молдавия, Польша, Эстония. Не исключаю, что этот список разрастется. Нам не изменить позицию по Крыму США, ЕС, Великобритании — все они рассматривают этот вопрос в качестве действенного инструмента давления на нашу страну. Вместе с тем повлиять на позицию Турции, думаю, Россия в силах. Посмотрим, что в этом плане дадут те уступки Анкаре, на которые Москва пошла по нагорно-карабахской проблеме. Это будет важным оселком российско-турецких отношений: примет ли Турция участие в запланированном «саммите» или нет, и если примет, то на каком уровне.