Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 19:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 11 января, в первый рабочий понедельник 2021 года, снизился уровень суточной госпитализации взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями по сравнению с предыдущим понедельником, 4 января. В недельном выражении госпитализация пациентов снизилась более чем на 22%. Однако в Межведомственном городском координационном совете по противодействию COVID-19 объясняют это снижение влиянием праздников и предупреждают, что запоздалая госпитализация может привести к тяжким последствиям.

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По мнению аналитиков координационного совета, снижение числа госпитализаций и общего числа активных больных «не следует расценивать как признак уменьшения распространения инфекции». Дело в том, что в праздничные дни всегда снижается количество обращений граждан за медицинской помощью.

«Это также является одной из причин поздних госпитализаций, которые, в свою очередь, повышают долю пациентов с тяжелой формой заболевания среди стационарных больных», — отметили эксперты, добавив, что доля тяжелых больных в стационарах Петербурга остается относительно высокой — на уровне 24−25% от общего числа госпитализированных.

В Межведомственном совете отметили, что с началом трудовой и учебной деятельности вероятность массовой передачи вируса неизбежно возрастёт.

В связи с этим прогнозируется рост заболеваемости COVID-19, количества обращений за медицинской помощью и госпитализаций. Доля свободного инфекционного коечного фонда в Петербурге составляет около 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о вероятности нового витка заболеваемости предупредил в радиообращении к горожанам губернатор Александр Беглов.