Варшава, 11 января, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью Do Rzeczy рассказал, что стало главной причиной высокой смертности от COVID-19 в стране в прошлом году.

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По его словам, довольно высокие показатели смертности (за 2020 год умерли около 70 тысяч жителей Польши с COVID-19) можно объяснить ограниченным доступом к системе здравоохранения, которая долгое время была перегружена.

«Многие случаи смерти от COVID-19 произошли из-за того, что пациенты были доставлены в больницы слишком поздно, когда уже было невозможно вмешаться, вводя лекарства или кислород», — подчеркнул Недзельский.

Глава польского минздрава добавил, что в настоящее время показатели смертности стали значительно ниже, чем ранее. По его мнению, это было достигнуто благодаря совершенствованию системы распределения кислородных баллонов для пациентов, внедрению программы медицинского обслуживания на дому и улучшению работы служб скорой медицинской помощи.