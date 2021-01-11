Москва, 11 января, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Избрание Дональда Трампа президентом в 2016 году открыло новую страницу в истории США. Об этом 11 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Церемония инаугурации Дональда Трампа

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«Конечно, он свидетельствует о глубине раскола американского общества, это понятно. Понятно также и то, что, хотя это по существу ползучий и оформленный вроде бы в результатах голосования государственный переворот завершился, он не будет означать смерти «трампизма» как явления, как попытки национального капитала побороться, пободаться с глобальным», — заявил Новиков.

«Мы хорошо понимаем, что здесь нет раскола по принципу уличных симпатий к Трампу и антипатии, хотя это присутствует. Но всё-таки многие сторонники Трампа, не являясь, быть может, его большими симпатизантами, его фанатами, тем не менее голосуют за него как за воплощение некоего курса развития Соединённых Штатов Америки», — подчеркнул он.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.